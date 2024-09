AMLO agradece lealtad a las Fuerzas Armadas

El presidente Andrés Manuel López Obrador se despidió de las Fuerzas Armadas, a quienes les agradeció su lealtad al pueblo de México durante los últimos años.

“Como ya escucharon, (vengo) a presentarles a la primera presidenta de México en cuando menos 500 años, de cinco siglos, todo un acontecimiento histórico que nos toca vivir para contarlo. Una presidenta que es inteligente, preparada, con experiencia en el servicio público, honesta y algo muy importante, una humanista, una mujer sensible, de buenos sentimientos, de buen corazón”, afirmó.

López Obrador aseveró que fue “notorio” lo que hicieron juntos (con las Fuerzas Armadas), pues militares y marinos no solo se encargaron de la seguridad nacional y del apoyo a la población a través del Plan DN-III, sino que participaron en la construcción de obras. Además, les reconoció su conducción sin violación a derechos humanos.

“Les agradezco mucho, de todo corazón, el apoyo a las Fuerzas Armadas. Les agradezco también que se haya cumplido la instrucción, la orden de respetar derechos humanos. Me satisface mucho el que podamos decir que en este gobierno no hubieron por parte del Estado Mexicano desaparecidos ni se torturó a nadie. No hubieron masacres, no se reprimió”, añadió.