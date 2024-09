Corrupción deja daño de 2,700 mdp en Segalmex; hay 156 denuncias

“El proceso de aclaración continuará hasta que se hayan presentado las evidencias necesarias para solventar las observaciones que están en proceso o se formulen las denuncias correspondientes ante la Fiscalía y el Tribunal. No habrá impunidad”, aseguró Salcedo.

Explicó que fueron recuperados 955 millones de pesos que fueron invertidos de manera ilícita en bonos bursátiles. Por este hecho también fueron presentadas denuncias penales.

No habrá impunidad, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que habrá sanciones en el caso de corrupción en Segalmex, pues su política es de cero impunidad.

“Dijimos cero corrupción, cero impunidad y no queremos dejar ningún pendiente. Nuestros adversarios están atentos a querer mancharnos, buscan manchar nuestro gobierno y tenemos que actuar de manera escrupulosa porque no somos iguales, ya no es el tiempo de la corrupción, eso se terminó. Ni corrupción ni impunidad”, afirmó.

Hace unos días el presidente reconoció que la corrupción en Segalmex era la única “manchita” que se llevaría su gobierno.