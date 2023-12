AMLO pide ir a fondo en Segalmex; "es el único caso de corrupción", reconoce

Al respecto, el presidente pidió que en este caso se vaya a fondo y que no haya impunidad, pues insistió que su administración no tiene relaciones de complicidad con nadie.

“Celebro pues que el señor se haya entregado y que se vaya a fondo, yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, por eso me podrían enfrentar al poder económico y político y por eso no han podido destruirme hay algo que estimo muy importante en mi vida que es la honestidad que yo fuese corrupto ya me hubiesen de hecho minilla de peje”, afirmó.