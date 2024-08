AMLO prevé publicar reforma al Poder Judicial antes de dejar el cargo

Si EU respeta soberanía, habrá buena relación

Respecto a las diferencias con Estados Unidos por las declaraciones del embajador Ken Salazar, quien advirtió sobre los "riesgos" que considera representa la reforma al Poder Judicial, el presidente afirmó que si hay respeto a la soberanía mexicana, habrá una buena relación.

“Que aprendamos a respetar nuestras soberanía. Si se logra eso, se va a fortalecer mucho la región hacia adelante y le va a ir muy bien al pueblo de Estados Unidos, al pueblo de México y a la nación, pero va a depender del respeto a la soberanía”, apuntó.

López Obrador consideró como ofensivo que se intervenga en asuntos que solo corresponden a los ciudadanos de México, como es la discusión de la reforma al Poder Judicial.

“No es de buenos vecinos, eso no significa respeto a la soberanía, eso es un acto de prepotencia y no hay igualdad, no se cumple lo que sostiene y le creo al presidente (Joe) Biden de que nuestra relación se dé en igualdad”, añadió.