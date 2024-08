AMLO avala que "Los Chapitos" y el "Nini" colaboren con la justicia de EU

El mandatario federal convocó a que en Sinaloa se mantenga la tranquilidad, ello luego del homicidio Martín García Corrales, operador del narcotraficante Ismael Mayo Zambada.

“Nosotros deseamos que no se agrave la situación en Sinaloa que se había mantenido muy estable en cuanto a violencia, esto no significa que no hubiese homicidios, pero no había confrontación. No habido confrontación de grupos, no es el caso Guanajuato o lo que recientemente pasa en Chiapas, en Zacatecas esto no se registraba en Sinaloa esperemos que no pase. Hacemos ese llamado a que se mantenga la paz en Sinaloa, que se piense en el pueblo de Sinaloa”, comentó.

Insistió en que aún es necesario que el gobierno de Estados Unidos informe sobre la detención de "El Mayo", pues aún hay información clave que se desconoce quién y de dónde era el piloto que trasladó al narcotraficante a Estados Unidos en contra de su voluntad.