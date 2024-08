AMLO enviará carta y nota diplomática a Biden por "injerencia" de EU en México

Embajada de EU dio 96.7 mdp a MCCI

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, presentó un reporte sobre las donaciones y gastos que ha tenido la organización que presiden María Amparo Casar, entre éstas, señaló, está una de 96 millones 740,613 pesos de parte de la Embajada de Estados Unidos en México.

El dinero entregado a MCCI inició el 29 de agosto de 2018 y la última operación registrada fue el 23 de enero de 2024.

De acuerdo con el reporte, la asociación civil creada el 26 de noviembre de 2015 ha recibido hasta el 2023 un total de 502 millones 588,208 pesos.

De cuentas de Estados Unidos ha recibido 13 millones 17,951 pesos de remitentes como The Ford Foundation, John and Catherine T Macarthur Fundation, International Community Foundation, Rockefeller Bros Fund Inc e Intelligent Mexican Marketing Inc.