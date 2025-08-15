Sheinbaum explica por qué no hay gasolina en varios estados y anuncia 'ayuda' de Sedena a Pemex

¿Por qué no hay gasolina en varios estados?

Pese a que algunas gasolineras de al menos cuatro estados han cerrado en los últimos días, la mandataria insistió que no hay desabasto de combustible.

“No, no hay desabasto y cualquier problema que tenga que ver con los contratos a transportistas se está resolviendo. Pero no hay desabasto de combustible, hay combustible. Es más bien un tema del transporte, que ya se está resolviendo”, afirmó en su conferencia matutina.

Tras los reportes de falta de suministro en algunas gasolineras, la Secretaría de Energía (Sener) informó que el problema está relacionado con la salida de unidades de transporte (autotanques) por mantenimiento.

"Se han implementado acciones inmediatas para reforzar el suministro. Durante las próximas horas se incorporarán unidades adicionales de reparto, lo que permitirá incrementar la operación", explicó la dependencia.

Las autoridades acumulan retrasos en los pagos a proveedores de Pemex que entregan el combustible en la última milla y esto ha afectado la distribución.

Esta semana, Expansión identificó varias gasolineras cerradas en Chiapas, Estado de México, Nuevo León y Ciudad de México, tras no contar con combustibles para vender.

La suspensión del servicio respondía a varios factores: bloqueos de jubilados de Pemex que exigían una mesa de diálogo con autoridades de la paraestatal; a pipas que no entregaron la gasolina y al problema persistente del robo de combustibles.

“Pero está resuelto y no hay problema, digamos, de abasto. Se está atendiendo”, insistió Sheinbaum este viernes.