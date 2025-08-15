Publicidad

Sheinbaum anuncia que pipas de Sedena pasarán a Pemex para distribuir gasolina

La presidenta reconoció que existe un problema con la distribución y detalló que las pipas para transporte de gasolina que el Ejército adquirió en 2019, se traspasarán a Pemex.
vie 15 agosto 2025 09:39 AM
Sheinbaum explica por qué no hay gasolina en varios estados y anuncia 'ayuda' de Sedena a Pemex
La presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina desde Quintana Roo.

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que el país atraviese un desabasto de combustible. En conferencia, explicó que no se trata de un problema de escasez, sino de transporte, por lo que anunció que las pipas para transporte de gasolina, que el Ejército adquirió en 2019, se traspasarán a Pemex.

“Una parte de estas pipas la seguía administrando la Secretaría de la Defensa Nacional y ahora van a pasar a Petróleos Mexicanos. Eso es parte del tema que se está viendo en este momento”, explicó.

¿Por qué no hay gasolina en varios estados?

Pese a que algunas gasolineras de al menos cuatro estados han cerrado en los últimos días, la mandataria insistió que no hay desabasto de combustible.

“No, no hay desabasto y cualquier problema que tenga que ver con los contratos a transportistas se está resolviendo. Pero no hay desabasto de combustible, hay combustible. Es más bien un tema del transporte, que ya se está resolviendo”, afirmó en su conferencia matutina.

Tras los reportes de falta de suministro en algunas gasolineras, la Secretaría de Energía (Sener) informó que el problema está relacionado con la salida de unidades de transporte (autotanques) por mantenimiento.

"Se han implementado acciones inmediatas para reforzar el suministro. Durante las próximas horas se incorporarán unidades adicionales de reparto, lo que permitirá incrementar la operación", explicó la dependencia.

Pipas, jubilados y combate al huachicol afectan abasto de combustible
Empresas

Bloqueos, pipas y huachicol afectan el abasto regular de gasolinas

Las autoridades acumulan retrasos en los pagos a proveedores de Pemex que entregan el combustible en la última milla y esto ha afectado la distribución.

Esta semana, Expansión identificó varias gasolineras cerradas en Chiapas, Estado de México, Nuevo León y Ciudad de México, tras no contar con combustibles para vender.

La suspensión del servicio respondía a varios factores: bloqueos de jubilados de Pemex que exigían una mesa de diálogo con autoridades de la paraestatal; a pipas que no entregaron la gasolina y al problema persistente del robo de combustibles.

“Pero está resuelto y no hay problema, digamos, de abasto. Se está atendiendo”, insistió Sheinbaum este viernes.

