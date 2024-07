AMLO: si jueces no quieren riesgos por su labor, que se dediquen a otra cosa

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a los jueces que, por "amenazas" toman decisiones para liberar a presuntos delincuentes, no usar excusas y mejor cambiar de empleo, pedir su traslado o protección.

“No quieres riesgos, dedícate otra cosa, pero no puedes, por amenaza, dejar en libertad a un presunto delincuente. No uses eso como excusa cuando está de por medio el dinero”, advirtió.