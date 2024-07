AMLO sugiere a Biden y Trump firmar acuerdo para regular la venta de armas

“A pesar de esta desgracia, celebramos que no haya pasado a mayores, pero sí amerita una reflexión, que debe de resolverse de manera conjunta. Yo creo que sería un acto bien visto por los estadounidenses el que firmaran los dos candidatos un compromiso de regular la venta de armas en Estados Unidos”, expuso en su conferencia matutina.

La regulación de armas es un tema que el gobierno de México ha puesto sobre la mesa en diversas ocasiones con las autoridades estadounidenses, debido a que la mayoría de armas que ingresan al país de manera ilegal provienen de Estados Unidos.

“Yo creo que sí ayudaría mucho el que se controle la venta de armas en Estados Unidos. Es algo que urge hacer. Nosotros decomisamos desde que estamos en el gobierno alrededor de 50,000 armas y 75%, aproximadamente, entran de contrabando de Estados Unidos y un porcentaje considerable de Texas, pero no hay ningún control sobre las armas. Si nosotros decomisamos 50,000, imagínense cuántas entran, porque no podemos decomisarlas todas y en Estados Unidos las pueden comprar en un supermercado, eso no puede seguir así”, planteó el presidente.