El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de "falsear la realidad" en su resolución en la que determinó que el titular del Ejecutivo Federal coaccionó el voto de la ciudadanía antes de que arrancara el proceso electoral de 2024. "¿Dónde están las pruebas?", refutó.

“No tiene ningún fundamento, no es que no puedan castigarme por ser un asunto administrativo, es que sencillamente, claramente, están mintiendo, están falseando la realidad. No tienen pruebas, seguramente estos magistrados son del bloque conservador porque así era antes”, dijo este viernes.