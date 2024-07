Desde hace prácticamente un mes, el presidente López Obrador y la virtual presidenta electa realizan una gira por el país para supervisar obras.

En los actos conjuntos, Sheinbaum ha ofrecido dar continuidad a todo aquello que no se concluya en este gobierno como el rescate de los restos de mineros que quedaron atrapados en Pasta de Conchos así como fortalecer obras como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico.

En su conferencia matutina, el presidente comentó que hará una revisión a sus compromisos para evaluar posibles pendientes.

“Vamos hacer una revisión porque quiero recordar qué ofrecí que no vaya a cumplir para pedirle que se pueda incluir en el presupuesto, pero no me acuerdo de nada que haya yo lo ofrecido que no vaya a cumplir en obras”, comentó.

Uno de los compromisos que reconoció no se logró, fue el relacionado con dar con el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. A los padres de los jóvenes, se les entregó un informe sobre los avances de la investigación, pero espera que se den dos entregas más.

El mandatario federal calificó como ordenada y sin sobresaltos la transición entre su Gobierno y el que encabezará a partir del 1 de octubre Claudia Sheinbaum. Comentó que entre los secretarios salientes y los que han sido nombrados, ya se están poniendo de acuerdo para los trabajos de entrega-recepción.