AMLO pide “no ensañarse” con Claudio X. González Laporte

A pesar de las diferencias políticas que sostiene con Claudio X. González Laporte, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió “no ensañarse” con él, luego de que se difundiera una fotografía donde se ve al empresario solo, a la espera de una reunión con la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum.

“Ayer no me gustó, se los digo, la foto de Claudio X. González papá, creo que eso no se debe de hacer, porque puede pensar distinto de nosotros y puede ser nuestro adversario, pero no hay que… La palabra ‘ensañarse’, ese es el término. Y hay que respetar a todos. Y él es un hombre mayor, es un hombre mayor”, dijo este viernes en su conferencia matutina.