AMLO celebra los resultados de la encuesta sobre la reforma al Poder Judicial

En su conferencia de prensa matutina, el presidente criticó que haya sectores que se opongan a ese tipo de reformas como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pues “para ellos es muy difícil que lo internalicen” .

Dijo que a la gente le importa mucho participar, ser tomada en cuenta: “Es un pueblo participativo que no quiere ser excluido. (…) El pueblo de México quiere democracia participativa, no quiere solo quedarse en la democracia representativa. Por eso no extraña que la gente esté a favor de que se lleve a cabo una elección de jueces, magistrados y ministros”.

El mandatario presentó en pantalla los resultados de la encuesta que mandó hacer Morena con su propia comisión de encuestas y dos empresas demoscópicas, según las cuales la mayoría de la gente piensa qué hay corrupción y que debe elegirse a los integrantes del Poder Judicial.

“La gente quiere participar y elegir. Es cosa de definir bien el procedimiento, que puedan participar los jueces actuales”, planteó el mandatario y consideró que también debe reintegrarse un órgano de vigilancia que debería actuar “como debería hacerlo el Consejo de la Judicatura, que es un órgano condescendiente, burocrático“.

Explicó que ese órgano debe revisar las sentencias, si los jueces son reincidentes y sancionar.

“Yo aprovecho para decirle a los inversionistas extranjeros, que tienen empresas y que contratan despachos en México, que no se dejen engañar porque contratan despachos de abogados… antes esos abogados eran las estrellas porque tenían mucha influencia, pero ahora no es así. (…) Los mal aconsejan y no les va bien porque ya cambiaron las cosas”, agregó.