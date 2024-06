AMLO celebra triunfo de Brugada; la CDMX resistió al "bombardeo", dice

“Hay un renacimiento del pensamiento lógico racional, objetivo...La gente de clase media no quiere la corrupción y está viendo los beneficios (...) y además también aún con el bombardeo de mentiras, pues la gente se informa ¿cómo se les va a olvidar lo que hicieron durante el periodo neoliberal?, la política de pillaje”, comentó.

El presidente, quien gobernó la capital del país entre 2000 y 2006, celebró la participación de los ciudadanos en las elecciones del 2 de junio, y la llegada de Clara Brugada.

López Obrador aseguró que la morenista que gobernará para quienes pagan y no pagan impuestos y recordó que conoce a Clara Brugada desde hace más de tres años, por lo que celebra que la Ciudad de México la haya elegido para conducir la capital durante los próximos seis años.

“Es honesta ha sido dos veces, tres delegada en Iztapalapa, no se volvió potentada, es una mujer con convicciones, con principios, celebro que ella vaya a ser la jefa de Gobierno. Me da mucho gusto porque además lo merece y estoy seguro que Clara va a gobernar para todos para los que pagan impuestos y para los que no pagan”, comentó.