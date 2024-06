López Obrador: reforma al Poder Judicial puede aprobarse en septiembre

“En septiembre, mes de la patria, septiembre, o sea, podría hacerse. Claro que desde hoy ya es más, ya está el debate, pero hay que hacerlo público porque ya están actuando los que no quieren la reforma”, expuso.

“Ya se sabe lo suficiente, porque se ha venido informando, a ustedes les consta, de cómo hay mucha corrupción en el Poder Judicial, mucha, mucha, mucha. Está el Poder Judicial secuestrado, tanto por la delincuencia organizada como por la delincuencia de cuello blanco. No está al beneficio del pueblo, no imparten justicia, hay sus honrosas excepciones, pero en general está mal el poder judicial”.

–¿Es urgente?, se le preguntó al mandatario.

– Sí urge, nada más baste con ver hoy el informe. Vean: la actitud de dos jueces. Este es el señor Caro Quintero y le están dando un amparo, un juez, para que no sea extraditado y 24 horas de plazo para que se cumpla su resolución. Estamos hablando de hoy, si les hago un recuento… César Duarte (exgobernador de Chihuahua): libertad... una jueza. ¿Cómo se van a oponer a que se reforme el Poder Judicial?. ¿Quiénes se oponen? Pues los beneficiados de la corrupción”, sostuvo.

Además, consideró que la afectación a la fuerza del peso cada vez que se toca el tema de la reforma judicial no debe considerarse para detener los cambios porque la economía "está muy fuerte”.

“No hay problema, es que ellos están pensando, están acostumbrados al chantaje. Entonces (dicen) ´no, me mantienes los privilegios porque si no, mira, va a haber fuga de capital, va a haber devaluación´. Ahí los tenían temblando. (…) ¿Para que no haya nerviosismo en los mercados financieros voy a ser cómplice de la corrupción judicial? ¿Vamos a ser sus cómplices y decir: que quede así, no le muevo porque nos va a afectar en nuestra moneda?”, agregó.