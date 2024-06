Gobierno federal negocia con CNTE, pero les pide protestas pacíficas

“En el caso de los maestros, estamos dialogando con ellos. Nada más pedirles, como siempre, que lleven a cabo sus protestas, tienen todo su derecho, pero la recomendación respetuosa es que lo hagan de manera pacífica, sin violencia. Y el compromiso nuestro es no reprimir, no hay un Estado represor, no se violan derechos humanos”, aseguró.

La reunión se llevará a cabo mañana y tiene por objetivo mantener el diálogo con el magisterio disidente, que demanda al gobierno mejores condiciones laborales.

“Mañana tenemos una reunión con los integrantes de la Coordinadora y hemos tenido reuniones con los maestros de Oaxaca, de la Sección 22, y se va avanzando en sus peticiones, y tenemos un diálogo abierto”, dijo.

Los integrantes de la CNTE han concluido insatisfechos otras reuniones con López Obrador, por lo que instalaron un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México, habían suspendido clases y han realizado una serie de manifestaciones, algunas de ellas terminaron en enfrentamientos con la policía.