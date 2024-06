AMLO celebra mayoría calificada en Congreso y pide autocrítica a la oposición

Aunque todavía falta el periodo de impugnaciones y revisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, López Obrador confío en que no cambien los resultados.

En esta etapa, la máxima autoridad electoral deberá revisar, entre otros aspectos, la impugnación de Morena a la gubernatura de Jalisco, que ganó Movimiento Ciudadano, y la asignación de legisladores plurinominales para evitar una sobrerrepresentación en el Congreso.

“Vamos a esperar y felicitar al pueblo de México, que esto es algo importantísimo. Los pronósticos que se hacían de manera pesimista, afortunadamente, no se cumplieron. Y ojalá haya autocrítica, que no es darle la vuelta a la hoja y vamos a seguir haciendo lo mismo. Se cometieron muchos errores garrafales, se le mintió al pueblo. No se actuó con profesionalismo, con ética, hubo toda una guerra sucia, mucha difamación”, declaró.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, López Obrador mostró los resultados de la pasada jornada electoral y aseguró que su partido logró avanzar pese a la campaña "NarcoPresidente" que dijo se lanzó en su contra en redes sociales y que, afirmó, sumó más menciones que el Super Bowl.