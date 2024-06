AMLO destaca que Claudia Sheinbaum tuvo más votos que él en 2018: "Me cepilló”

Con el 99.7% de las actas computadas, Claudia Sheinbaum ocupa el primer lugar en la competencia por la presidencia de la República con 35 millones 847,598 votos (59.76%); le sigue la candidata de “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez, con 16 millones 462,706 (27.44%) y en tercero está Jorge Álvarez Máynez con 6 millones 190,572 (10.32%).

Sobre la petición de políticos de la oposición para impugnar la elección presidencial, López Obrador comentó que es muestra de que no quieren aceptar la realidad.

“Estaba yo viendo una impugnación y es interesante decirlo porque todavía no quieren aceptar la nueva realidad, ese es un problema. ¿Cuántas veces he dicho aquí, cuántas veces he repetido la frase bíblica de que no se pueden poner vino nuevo en botellas viejas? ¿Por qué no entender los reacomodos, los cambios? ¿Por qué no analizar un poco qué fue la revolución de las conciencias que se inició desde hace años con la participación de millones de mexicanos?, destacó.

Al preguntarle si ya se reunió con la virtual ganadora de las elecciones, el presidente dijo que le ha enviado mensajes de felicitación y que en cuanto se declare oficialmente que recibió la mayor cantidad de votos se reunirá con ella. Una de las actividades que tiene pensada con su sucesora es un recorrido por obras estratégicas, pero dependerá de los tiempos de Sheinbaum.

“Nos vamos a poner de acuerdo para hacer un recorrido. En mi caso a mí me gustaría que si salimos juntos sea a ver obras y a supervisar más territorio que escritorio”, dijo.