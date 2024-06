Cómputos distritales del INE: Sheinbaum va arriba con más del 50% de actas

Ante las presuntas irregularidades que ha señalado la coalición PAN, PRI, PRD en la captura de los resultados electorales del 2 de junio, Marko Cortés supervisa en los cómputos distritales el “voto por voto” para esta coalición.

Esta “defensa del voto” la comenzó en el distrito 17 federal de la Ciudad de México, el cual pertenece a su exvicecoordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados, Jorge Triana.

Claudia Sheinbaum, virtual ganadora de la elección presidencial, manifestó su acuerdo porque se abran los paquetes electorales como lo ha solicitado Xóchitl Gálvez, excandidata de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, pues dijo está segura del resultado que obtuvo la jornada del pasado 2 de junio.

“Estamos de acuerdo con que se abran todos los paquetes electorales que se tengan que abrir. Nosotros lo pedimos así en el 2006, pues ahora que se abran todos los paquetes porque estamos seguros del resultado que obtuvimos”, planteó en un video de ocho minutos publicado en sus redes sociales.

El aval que Sheinbaum da a la apertura de paquetes se da a horas de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunciara en el mismo sentido ante la petición de Xóchitl Gálvez.

“Si me preguntan acerca de que se cuenten los votos, pues yo respondería: voto por voto, casilla por casilla; voto por voto, casilla por casilla, porque el que nada debe, nada teme, y la regla de oro de la democracia es la transparencia. Eso no lo aceptaron cuando el fraude del 2006, estamos hablando de una diferencia supuesta de 0.55, 56, 57, no llegaba a un punto”, dijo en su conferencia de prensa matutina.

Xóchitl Gálvez y el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, anunciaron antes que impugnarán la elección.

En un mensaje la excandidata presidencial dio a conocer que solicitará al Instituto Nacional Electoral (INE) la revisión de ”voto por voto” en 80% de la casillas, pues aseguró que hay “diferencias” entre lo que dice la sábana de resultados de cada casilla y lo que se registró en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).