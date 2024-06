Sheinbaum avala abrir paquetes electorales: “Estamos seguros de los resultados”

La exabanderada de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” afirmó que la elección presidencial fue limpia y transparente, y así lo consignaron los observadores electorales.

“Estamos seguros del resultados como todos lo vieron que hubo una elección libre, pacifica, democrática y así lo certificaron todos los observadores electorales, incluso los observadores de la OEA”, dijo.

Destacó que en la contienda su candidatura obtuvo una diferencia de más de 30 puntos porcentuales entre el primero y segundo lugar: 33,226,602 contra 15,620,726.

El aval que Sheinbaum da a la apertura de paquetes se da a horas de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunciara en el mismo sentido ante la petición de Xóchitl Gálvez.

“Si me preguntan acerca de que se cuenten los votos, pues yo respondería: voto por voto, casilla por casilla; voto por voto, casilla por casilla, porque el que nada debe, nada teme, y la regla de oro de la democracia es la transparencia. Eso no lo aceptaron cuando el fraude del 2006, estamos hablando de una diferencia supuesta de 0.55, 56, 57, no llegaba a un punto”, dijo en su conferencia de prensa matutina.