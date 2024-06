AMLO sobre oposición: “Están pasmados, no esperaban los resultados del domingo”

En su conferencia de prensa de este martes, consideró que los "conservadores" no se esperaban el triunfo contundente porque creyeron las "mentiras" difundidas por quienes se creían los dueños de México.

“Esos oligarcas tienen sus mecanismos de control y manipulación y muchos de buena fe se creyeron todo lo que les transmitieron de manera tendenciosa”, comentó.

Agregó que lo que intentaron “sembrar” fue que nunca le había ido tan mal a México como con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero la realidad era otra.

“Fíjense el papel de la manipulación. ¿qué fue lo que trataron de sembrar en la mente de los mexicanos? Lo opuesto, que la tragedia de México, que la crisis de México es de ahora, que nunca había estado tan mal el país como ahora. ¡Qué terrible! Y muchos lo creyero,n pero aún cuando la realidad es otra porque no quisieron ver la realidad y además porque ha sido mucho el bombardeo de mentiras”, comentó.

El presidente convocó a integrantes de la clase media a reflexionar, porque dijo que los de “más arriba” no están dispuestos a dejar sus privilegios.

“Ojalá, lo digo de manera sincera, nuestros adversarios, no estoy hablando de los dirigentes porque ellos tienen propósito muy definidos, a ellos lo que los mueve es el dinero y lo que no quieren es dejar de acrecentar sus privilegios, entonces ahí no hay mucho que hacer, pero sí hay mucha gente de clase media que ha sido muy manipulada, que me gustaría llamarlos sinceramente a la reflexión, a buscar argumentos, a no dejarse engañar y también a que no abandonen el principio filosófico humanista, que no alberguen odio”, sostuvo.