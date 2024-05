Por elecciones, refuerzan seguridad con más de 27,000 elementos de la GN

A cinco días de la jornada electoral, destacó que, a pesar de que sus adversarios querían que fuera una elección violenta, afortunadamente no ha sido así.

“Apostaron nuestros adversarios, los conservadores, a que iba a haber violencia, apostaron a eso, afortunadamente no ha sido así y también ayuda que la gente no quiere fraudes, no quiere esa historia negra”, destacó.

Ocho candidatos han sido asesinados

A cinco días de que se realicen las elecciones, la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC), Rosa Icela Rodríguez, informó que ocho candidatos han sido asesinados.

"A la fecha han ocurrido ocho homicidios de personas candidatas registradas oficialmente ante el INE o ante los institutos electorales locales, esto es el número oficial de candidatos", dijo este martes.

De acuerdo con la secretaria, durante ese periodo electoral también se reportaron cuatro homicidios de precandidatas y de 10 aspirantes a un cargo de elección popular.

Durante este proceso electoral, 560 candidatos de 28 estados cuentan con protección por parte de 3,474 elementos de las Fuerzas Armadas: