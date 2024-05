AMLO: Elecciones son un referéndum y la definición de un proyecto de Nación

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las elecciones del próximo domingo 2 de junio, no solo se elegirá a un candidato o a un partido político, sino serán un referéndum y un momento para definir un proyecto de Nación.

“Más que una elección, lo del domingo es un referéndum, es un plebiscito, es una consulta, no es nada más elegir a las autoridades, elegir al partido, no, es elegir el proyecto de Nación que queremos. ¿Queremos que el país siga siendo como antes?, de un pequeño grupo, de una minoría que engañaba porque no había democracia. Era una oligarquía con fachada democrática o queremos que de verdad se establezca en México una auténtica democracia, que es el gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo”, planteó.