Sheinbaum propone tecnología y a la GN para combatir los asaltos en carreteras

De llegar a la Presidencia de la República, ofreció trabajar con coordinación con los gobernadores.

“Parte del problema en algunos estados de la República es que no hubo coordinación entre el gobierno federal y el gobierno estatal y la coordinación es fundamental. Atender la seguridad es un tema de diario, no es que tengamos una política con la que llegamos a un punto, donde ya encontramos un equilibrio y ya nos vamos a dormir a nuestra casa, no es un tema de atención permanente, porque si uno suelta el tema pues entonces regresa la inseguridad”, afirmó.

La también exjefa de Gobierno de la Ciudad de México expuso que en su paso por la capital del país se implementó una plataforma que les permitía ver el incremento por colonia, en donde se incrementaba el delito y qué medidas se tomaban tomaban.

“La coordinación es fundamental, no puede uno decir este es un problema de delincuencia organizada y no lo atiendo, porque finalmente un homicidio es un delito del fuero común y el delito del fuero común tiene que ser atendido por la fiscalía de justicia de los estados, claro en coordinación con la Fiscalía General de la República”, indicó.