Sheinbaum: hay inseguridad en estados porque no hubo coordinación con AMLO

“Claro hay unos estados que están no muy bien verdad, pero también tiene que ver con la coordinación como lo decía, Guanajuato, por ejemplo Jalisco, por ejemplo son de las entidades donde mayor inseguridad hay”, dijo.

“La gran diferencia es la coordinación” sostuvo. “¿Qué propone la oposición? Regresar a la época de (Felipe) Calderón de la guerra contra el narco. Lo he dicho varias veces ellos, pretenden la guerra como solución, la violencia resolverla con la violencia”, planteó.

Sheinbaum abrió su primera gira de campaña en Jalisco con una rueda de prensa, en la que defendió los resultados que tuvo en materia de seguridad pública como jefa de gobierno de la Ciudad de México y el presidente Andrés Manuel López Obrador en el país, con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el tercer trimestre de 2023.

Sin embargo, por problemas de coordinación Sheinbaum no pudo detallar en pantalla los datos de lo que hizo ella al frente del gobierno de la ciudad en materia de seguridad y nadie se los acercó, por lo que improvisó y modificó las cifras del INEGI.

“¿Sigue sin funcionar la pantalla verdad? Les vamos a mandar la gráfica”, ofreció y cumplió, pues se hicieron llegar las gráficas, pero su contenido no coincidió con los datos que ella expuso ante la prensa .

“Esta encuesta lo que nos dice es que en 2018 76% de las y los ciudadanos de las principales ciudades del país se sentían inseguros, el resultado final de 2023 es 56%, es decir, una reducción del 20%. Ahora los ciudadanos se sienten más seguros que en 2018. Entonces algo de la estrategia está funcionando”, dijo.

Sin embargo, sus gráficas indican que en 2018 no se sentían inseguros el 76% sino el 73.7% y, a fines de 20123, no se sentían inseguros el 56% sino el 59.1%. es decir, la reducción no es de 20% sino de 14.6%, una diferencia de 5.4%.

“Lo que tenemos que hacer es reforzarlo, que tenemos que hacer consolidar la Guardia Nacional, repito, para que opere adecuadamente. Lleva seis años apenas la Guardia Nacional, cinco años y entonces tiene que avanzar.

“Funciona bien la Guardia, pero tiene que avanzar en la seguridad en las carreteras como primeros respondientes y eso es lo que vamos a desarrollar. Tenemos que avanzar en inteligencia y en investigación y tenemos que avanzar en la coordinación y al mismo tiempo la atención a las causas. ¿Qué proponemos nosotros? Seguir construyendo la paz”, dijo.