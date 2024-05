AMLO elige el sistema de salud como prioridad para la recta final

Los otros pendientes de AMLO

El gobierno del presidente López Obrador concluirá y varios temas se quedarán en proceso, entre ellos, la descentralización de la administración pública, la creación de una nueva comisión de migración, la reactivación de rutas de ferrocarril, una reforma a la administración pública así como la disminución en los índices de violencia.

"Lo mejor es que haya una reforma administrativa. Si me preguntan, '¿Qué va a quedar pendiente?', les diría avanzar más en la reforma administrativa que significa en esencia eliminar todas estas oficinas, toda esta constelación de organismos supuestamente autónomos que crearon para proteger a empresas particulares, que le cuestan mucho al pueblo porque se pagan con el presupuesto público, ganan muchísimo todos los funcionarios, viven colmados de atenciones, de privilegios y no ayudan para purificar la vida pública, para avanzar en la transparencia, en el combate a la corrupción”, dijo hace unos días sobre lo que no le dará tiempo realizar.

Varios de sus pendientes los heredará a su sucesor o sucesora, para lo cual ya envió algunas iniciativas de reforma a la Cámara de Diputados.