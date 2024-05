Iniciativas se quedarán pendientes por bloqueo de oposición, afirma AMLO

El mandatario federal destacó que a diferencia de otras legislaturas, en ésta no se dieron moches para que la asignación del presupuesto.

“Tampoco estoy diciendo mentiras, les daban presupuesto a los legisladores para que votaran todo lo que le convenía a la mafia del poder, los maiceaban utilizando el presupuesto público”, recordó.

En el encuentro que también sirvió como despedida, el presidente también reconoció a los legisladores porque “no hubo fracturas”.

“Como terminó el periodo de sesiones y quisieron venir a conversar estuvimos muy bien, platicando, yo la verdad agradeciéndoles por que sí nos ayudaron mucho, mucho, mucho. Además no hubo fracturas, se mantuvieron unidos y así se pudo avanzar, bueno hasta esta ley de pensiones que es para reparar el daño que causaron durante el periodo neoliberal los gobiernos de (Ernesto) Zedillo y de (Felipe) Calderón, pero esta ley eh no se aprobó por mayoría amplia, fueron 260 votos contra 200 porque el bloque conservador no votaron”, destacó.