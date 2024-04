Honduras retirará de Ecuador a diplomáticos en apoyo a México, anuncia AMLO

Previamente, Venezuela anunció que cerrará su embajada en Ecuador por respaldo al gobierno mexicano.

"La reunión la convocó la presidenta de Honduras, Xiomara Castro y, al término, me notificó que ellos también van a solidarizarse y van a llamar a sus representantes diplomáticos, nada más que no alcanzó a decirlo. O sea que no es nada más el caso de Venezuela y les agradecemos mucho", sostuvo López Obrador.

México enfrenta una crisis con Ecuador porque fuerzas policiacas de esa nación irrumpieron con violencia en la Embajada de México ubicada en Quito y arrestaron al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, asilado en la sede diplomática mexicana.

Ayer, se realizó una reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), donde se condenó el asalto a la Embajada de México y el uso excesivo de la fuerza por parte del gobierno de Ecuador.

Posteriormente, Enrique Reina, secretario de Relaciones Exteriores hondureño, informó que llamaría a consulta a su Encargada de Negocios en el Ecuador.

Por instrucción de la Presidenta @XiomaraCastroZ, luego del intercambio de la Cumbre de CELAC, como una mensaje claro para promover el respeto al Derecho Internacional ante la violación de la Convención de Viena Sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y la Convención de Caracas de… — Enrique Reina (@EnriqueReinaHN) April 16, 2024

Este miércoles, López Obrador indicó que la medida incluye retirar al personal diplomático hondureño de Ecuador.