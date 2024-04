El presidente López Obrador reconoció al gobierno de Canadá por haber modificado su postura y haber condenado la irrupción de autoridades de Ecuador a la Embajada de México.

Sobre la denuncia que el gobierno de México presentó ante la Corte Internacional de Justicia de la Organización de las Naciones Unidas, el presidente expuso que esperan de Ecuador una disculpa pública y un compromiso de no repetición.

“Lo primero es que si lo considera, si lo juzga pertinente el Tribunal de Justicia de la Haya se le suspendan sus derechos como estado miembro de Naciones Unidas en tanto no se pronuncie y ofrezca una disculpa y el compromiso de no repetición, pero también lo que queremos es que se convierta en doctrina la decisión de Naciones Unidas de expulsar a cualquier estado miembro que viole el derecho internacional, no queremos que haya repetición”, destacó.

El jueves, el gobierno de México presentó una denuncia contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por las flagrantes violaciones en las que incurrió la República del Ecuador en contra de la Embajada de y su personal diplomático la noche del viernes 5 de abril de 2024.