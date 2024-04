López Obrador descarta sabotaje en pozo de agua de la Ciudad de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que haya habido sabotaje en la contaminación de un pozo de agua en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México y consideró que la polémica que se ha generado puede estar relacionada con la temporada electoral.

"Hay quienes hablan de que pudo haber intención de tirar combustible en el pozo; no hay elementos para eso. No va a haber ningún problema y se va a resolver el problema de los vecinos, protegerlos y resolver el problema; y no extrañarnos de que haya manipulación", afirmó el mandatario federal.