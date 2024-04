AMLO reitera que Milei es "facho conservador" y se lanza contra Oppenheimer

"Por la carta porque a lo mejor la gente no la vio, el presidente argentino me llamó ignorante y entonces le escribí una carta, bueno, no le escribí a él puse en mi tuit una carta... El que lo entrevista es, pero facho, facho, facho. Entonces lo entrampó; o sea, siento yo, porque iban con ese propósito", dijo López Obrador sobre Andrés Oppenheimer.

“Está en lo cierto”, expresó el mandatario mexicano al reiterar que su homólogo argentino es un “facho conservador”.

El presidente dijo además que tiene también una antipatía reciproca en el periodista a argentino que reside en Estados Unidos, Andrés Oppenheimer.

En el mensaje que el presidente López Obrador publicó la semana pasada cuestionaba "cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto, que desprecia al pueblo y que se atrevió a acusar a su paisano [el Papa] Francisco de ser ‘comunista’".