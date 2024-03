AMLO: anular elección sería un golpe de Estado técnico; soltarían muchos tigres

Soltar al tigre también fue una frase que en 2018 causó polémica. Durante la Convención Bancaria realizada en Acapulco, López Obrador, entonces candidato de Morena a la Presidencia de la República, afirmó que si se atrevían a hacer un fraude, a ver quién amarraba al tigre.

“Me quiero ir a Palenque, Chiapas, tranquilo si las elecciones son limpias, son libres, voy a Palenque, Chiapas. Si se atreven a hacer un fraude electoral, yo me voy también a Palenque y a ver quién va a amarrar al tigre”, dijo ante banqueros.

AMLO rechaza quedarse callado

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no se quedará callado durante el proceso electoral y aclaró que sus intervenciones no son para favorecer a algún partido político.

“El bloque conservador tiene secuestrado al Poder Judicial, al INE, al Tribunal Electoral y a la mayoría de los medios de información, entonces ni modo que yo me quede callado, o sea, ya sería el colmo que el presidente de la República no pudiera ejercer sus libertades, su derecho a manifestarse, a expresarse. Yo no estoy llamando a votar por nadie en particular”, destacó.

López Obrador afirmó que con con sus declaraciones, no ha afectado al partido ni a su candidata, porque él entregó el bastón de mando en septiembre pasado.