AMLO se despedirá de mexicanos el 15 de septiembre en el Zócalo de la CDMX

El retrato de AMLO

El presidente compartió que ya le están pintando su retrato como presidente 65 de la historia de México, el cual tendrá como fondo el Zócalo de la Ciudad de México.

“Ya lo están haciendo pero no quiero poner nervioso al pintor, pero sí es en el balcón teniendo detrás al Zócalo porque yo ahí me me formé. Así como me formé en las comunidades indígenas, mayas, chontales de Tabasco, también en El Zócalo y desde luego en la calle, en las comunidades, en los pueblos”,dijo.

López Obrador ha asegurado que durante su trayectoria su movimiento ha llenado alrededor de 60 veces el Zócalo de la Ciudad de México.

“No podría tomarme un una foto, que me hagan un retrato en una oficina, mejor el Zócalo pero yo espero que ya vaya avanzado y sí les puedo asegurar una cosa no voy a salir con el tutupiche”, dijo el presidente en referencia a la infección que tiene en su ojo.