Máynez asegura que gobiernos de MC son ejemplo ante crisis por falta de agua

En un video que acompañó su publicación, aseguró que la escasez de agua y la seguridad pública son dos de los temas más importantes para el futuro de México.

“Es un tema en el que los gobiernos de Movimiento Ciudadano han marcado la diferencia de cómo se hacen las cosas. Es un tema que no se atiende en buena medida porque creen los gobiernos que no dan votos, mucho de lo que hay que hacer no se ve nunca”, dijo.

La vieja política ha ignorado por años la crisis de escasez de agua que afecta ya a todo el país.



La vieja política ha ignorado por años la crisis de escasez de agua que afecta ya a todo el país. En Jalisco y Nuevo León hemos demostrado que, con inversión y voluntad, en tiempo récord se puede solucionar el problema del agua para esta y las próximas generaciones

Datos proporcionados por la dirigecia nacional de Movimiento Ciudadano, en Nuevo León, entidad gobernada por Samuel García, se construyó en tiempo récord la presa El Cuchillo II y hay otras que están en construcción como la presa Libertad.

Además, el gobierno de Nuevo León tiene un Plan Maestro a 2050 con medidas a corto y mediano el cual permitirá garantizar el abastecimiento. Este plan incluye el bombardeo de nubes, la perforación de 147 pozos someros y 29 profundos, así como la implementación de plantas tratadoras.

“Se hizo la obra impresionante de El Cuchillo II en tiempo récord. Son obras que se prometieron por muchos años en gobiernos del PRI y del PAN, el gobierno de Movimiento Ciudadano de Nuevo León la hizo”, destacó.