Megafarmacia ha surtido 67 recetas y recibido 126 llamadas "mal intencionadas"

“Estamos atendiendo 523 folios, de esos 523 folios tenemos 292 que se están atendiendo de manera interna, es decir entre las instituciones o se está planeando la ruta tenemos, 164 que ya están en el lugar donde la persona solicitó el medicamento y tenemos 67 que han sido debidamente surtidas”, indicó.

Jens Pedro Lohmann Iturburu, director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), explicó que para surtir los medicamentos se requiere receta médica y CURP. (Foto: Presidencia de la República.)

Lohmann Iturburu agregó que también hubo 126 llamadas “mal intencionadas”, 1,252 informativas y 587 para darle seguimiento a un folio de petición de medicamento.

El pasado 29 de diciembre, el presidente López Obrador inauguró en Huehuetoca, Estado de México la Megafarmacia, la cual tuvo una inversión de 219,000 millones de pesos.

El seguimiento a la atención

Al presentar un reporte sobre sus primeras tres semanas de operación, el funcionario explicó que se han recibido 12,541 llamadas a la farmacia, sin embargo, en 6,507 (51.8%) no hubo interacción, es decir, al llamar el ciudadano no contestó, no eligió alguna de las opciones del menú o sencillamente colgó.

El 32% de las llamadas que se recibieron, informó, no aportaron información suficiente, es decir, no contaban con una recepta o con la Clave Única de Registro de Población (CURP), las cuales son requisito para surtir el medicamento.

“Lo que solicitamos en la Megafarmacia son esencialmente dos cosas: la CURP para saber que la persona existe y enseguida la receta, en las instituciones tienen un número de receta. Con la receta sabemos que efectivamente un médico del sector salud asignó un medicamento para la persona. Si estos datos coinciden, podemos seguir adelante, entonces tenemos 4,069 llamadas que no tienen CURP o no tienen la receta significa que no podemos verificar que la persona exista”, detalló.