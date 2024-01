Megafarmacia de AMLO: ni entrega de medicinas en 48 horas ni todos los insumos

Estas quejas han sido porque la superfarmacia no solucionó, no guío adecuadamente a las personas o, incluso, negó el servicio a quienes no eran derechohabientes de la seguridad social, pese a que el IMSS-Bienestar está destinado a esta población en 23 estados del país.

Distribución de medicinas, el coco de esta administración

A decir de Frida Romay, una de las coordinadoras de Cero Desabasto, las fallas de la megafarmacia se relacionan con la incapacidad de Birmex (Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México), la paraestatal a cargo del almacén.

Esta dependencia no cuenta con los recursos humanos ni materiales para entregar medicamentos, por lo que sigue contratando a terceros.

Birmex ha comprado a sobreprecio algunos de los medicamentos porque, como no tiene la capacidad logística, ha contratado a terceros que sí tienen esos recursos”, Frida Romay, Colectivo Cero Desabasto

Otro aspecto es la complejidad de la distribución de medicinas, que este gobierno no ha logrado dominar en cinco años.

Por lo tanto, apunta, es casi imposible que muy pronto se tenga la experiencia para entregar los medicamentos en 48 horas.