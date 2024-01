AMLO reconoce que no le alcanza el tiempo para reformar al Poder Judicial

En su primera conferencia matutina de 2024 desde Villahermosa, Tabasco, el jefe del Ejecutivo criticó que en gobiernos anteriores, era el presidente quien imponía a gobernadores, los integrantes del Congreso federal y los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Consideró “justo y necesario” que lo más pronto posible se envíe al congreso federal la reforma al Poder Judicial, no obstante resaltó que por los tiempos en el Poder Legislativo, ya no podrá ver concretada su iniciativa, por lo que sugirió que en las próximas elecciones, se lleve a cabo su llamado “Plan C”.

“Claro que hay que reformar al Poder Judicial, nada más que no nos alcanza a nosotros el tiempo, pero quienes van a sustituirnos, la persona que nos va a sustituir va a poder seguir adelante”.

“Solamente así se va a poder limpiar el Poder Judicial, no encuentro otro método más que el democrático, para limpiar de corrupción del Poder Judicial. ¿Cómo se le hace para que no haya jueces, magistrados y ministros corruptos?”, cuestionó.

López Obrador se dio un tiempo para aclarar que su reforma al Poder Judicial busca que los jueces, magistrados y ministros no actúen “por consigna” y por ello, personas capacitadas deben llegar a esos cargos.

“Los opresores antidemocráticos establecieron la creencia de que el pueblo no sabe de estas cosas de lo que tiene que ver con la impartición de justicia. Y que no exageren, no es que cualquiera va a ser juez, magistrado o ministro, son unos exagerados y mentirosos empiezan a decir que cualquier ciudadano va a ser juez”, señaló.

El presidente Incluso dijo que el sistema de justicia estadounidense contempla la figura del jurado ciudadano, con la que los jueces basan su criterio para emitir una sentencia.