El discurso al que el presidente se refiere es el que emitió el pasado 10 de diciembre en Almoloya de Juárez, Estado de México, a donde acudió a presentar un balance de los programas de Bienestar en su gobierno.

Acompañado por la gobernadora Delfina Gómez, el presidente aseguró que en la elección de próximo año es importante que el próximo presidente tenga mayoría en el Congreso de la Unión.

“Es importante que se tome en cuenta que no sólo es ganar la Presidencia, se tiene también que ganar la mayoría en el Congreso porque, miren, si yo gano la Presidencia, como ganamos, pero no hubiésemos ganado la mayoría en el Congreso, nos hubiese costado más trabajo ayudar a la gente, porque si no se tiene mayoría en el Congreso no se puede contar con presupuesto integrado, porque la Cámara de Diputados, por ley, es la que tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto”, afirmó el domingo 10 de diciembre.

Si bien, la Oficina de la Presidencia eliminará el discurso, el Ejecutivo federal insistió en que es mentira que haya llamado a votar a favor de Morena.

“Me van a sancionar que por qué dice la resolución que llamé a votar por Morena cuando no es cierto. Está como cuando me sancionaron porque dije algo de la señora (Xóchitl Gálvez), no dije nada, pero manipularon de que yo estaba insultando a una posible precandidata y cuando no fue cierto. Resulta que manipularon mis palabras”, acusó.