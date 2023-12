Refuerzan seguridad de AMLO; ayudantía crece a 21 integrantes

La composición de 21 integrantes es la más numerosa desde que se creó la Dirección General de Ayudantía. Al inicio del gobierno, estuvo compuesto por 20 elementos, luego bajó a 15 en 2020, un año después pasó a 18 y en su última etapa de gobierno se compone por 21, según se informó a través de una solicitud de Transparencia y Acceso a la Información.

“Voy a contar con una Ayudantía, voy a tener un equipo de 20 profesionales, no necesariamente profesionales en el tema de seguridad, sino profesionales porque todos ellos van a tener un nivel académico de cuando menos licenciatura, y serán hombres y mujeres, 10 hombres y 10 mujeres“, así anunció López Obrador a quienes estarían a cargo de su seguridad personal.

El reforzamiento en la seguridad del presidente López Obrador coincide con los meses en los que se ha visto a un mandatario con menos eventos públicos, y trasladándose ya en aeronaves de la Fuerza Aérea y ya no en vuelos comerciales como antes lo hacía, pues se expone más a reclamos.

En noviembre de 2022, durante un vuelo comercial entre Ciudad de México y Yucatán, una pasajera confrontó al presidente con el cuestionamiento: “¿Por qué está usted destruyendo el país?”

“No puedo exponerme (...) soy el presidente de México, tengo que cuidar la investidura presidencial. No soy Andrés Manuel, soy el presidente y no puedo permitir que nadie me ningunee. O sea, prestarme, caer en una provocación, que eso es lo que quieren”, dijo el pasado 14 de noviembre al explicar por qué no había realizado actos para reunirse con los damnificados del huracán Otis.