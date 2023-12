AMLO propone consulta ciudadana en la CDMX para definir corridas de toros

El también exjefe de Gobierno de la capital del país comentó que revisará si la consulta ciudadana puede ser vinculante, como sucede a nivel nacional que cuando se obtiene el 40% el resultado debe ser asumido por las autoridades.

La propuesta del presidente surgió luego de que la a Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló esta semana la reanudación de las corridas de toros en la Plaza México.

El presidente, quien en su gobierno impulsó la consulta ciudadana para definir si se abrián o no investigaciones contra expresidentes, pidió no tenerle miedo al pueblo y escuchar qué opina sobre las corridas de toros.

“Estoy seguro que participaría mucha gente y eso le daría mucha fuerza y no es solamente un asunto legal, es un asunto moral y político para que no tengan que estar decidiendo sobre estos temas que es de interés de mucha gente, solo unos servidores públicos, que dependa del pueblo. No hay que tenerle miedo al pueblo y hay que confiar”, planteó.

La propuesta de realizar una consulta ciudadana para definir las corridas de toros, también fue planteada en su momento por la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

“Como lo he dicho siempre en este tema y en otros temas- se lo planteé a los diputados en su momento- a mí me parece que es importante que se haga una consulta”, dijo en junio de 2022 .