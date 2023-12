AMLO prevé enviar en febrero las últimas iniciativas de su sexenio

Días después de esa resolución, el presidente López Obrador acusó que los ministros se arrepintieron de su determinación y querían negociar con su gobierno aplazar el regreso de la Guardia Nacional a la SSP.

“Se arrepintieron. En vez de que ordenaran que entrara en vigor de inmediato empezaron ahí hasta mandándonos a decir que por qué no se negociaba para que entrara en vigor después. ¡No!, le dije al secretario de Gobernación y a la secretaria de Seguridad. No, nada de negociación, esto tiene que ver con la dignidad, nosotros no hacemos acuerdos en lo oscurito”, detalló.

A prácticamente un mes de que se cumpla este plazo para el retorno de la Guardia, el presidente comentó que se presentará una iniciativa para que esa institución se mantenga en la Sedena.

“Ahora se va a presentar una iniciativa, incluso ya aceptada por todos los grupos parlamentarios, para que se permita que la Guardia Nacional pueda seguir cumpliendo con sus funciones con apego, con acompañamiento de la Secretaría de Defensa porque ya habían sacado una resolución para que la Guardia Nacional no se vinculara a la Secretaría de la Defensa sino que fuese como lo era antes la Policía Federal, que dependiera de Gobernación o de Seguridad Pública y eso no ayuda”, comentó.