López Obrador propone ampliar la discusión sobre la jornada laboral de 40 horas

El mandatario federal señaló que hay empresarios como Carlos Slim que se han pronunciado en contra y otros como Carlos Bremer a favor, pero cada uno tiene sus argumentos.

“Yo espero que se lleve a cabo esta discusión, este debate en el Congreso, que se invite a todos a participar, a quienes están a favor y a quienes están en contra. Yo también constate de que Carlos Slim se opone, no por no estar en favor de los trabajadores, sino porque él está sosteniendo que lo que hace falta es más trabajo y que si el trabajador puede dedicar más tiempo al trabajo y que se le pague lo mismo o más, porque sería extra, eso se debe de considerar, se debe de permitir, que el país requiere de más trabajo. Ese es un punto de vista y Carlos Bremer dice no, 40 horas, porque el trabajador debe tener más tiempo para estar con la familia y también es válido lo que él plantea”, comentó.

El mandatario federal sugirió a los legisladores a que se inviten a empresarios, líderes obreros, a especialistas y a todo el que pueda aportar para llegar a una mejor conclusión sobre la reforma.

“Propongo que se abra el debate y que no dependa del 12 (de diciembre)... antes de que termine el periodo se abra el debate, se hace la invitación a todos” indicó.