AMLO propone donar a damnificados de Acapulco dinero de fideicomisos del PJF

El mandatario federal afirmó que, aunque no acepten donar el dinero de los fideicomisos, su gobierno cuenta con los recursos suficientes para responder a los afectados por el huracán Otis.

Yo le digo a la gente de Guerrero y Acapulco: no les va a faltar nada". Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Incluso, sostuvo que por eso no ha aceptado la ayuda económica del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

“No es pretencioso, no quiero que se malinterprete, pero es una de las cosas muy buenas de no permitir la corrupción. ¿Saben cuánto tenemos en caja hoy? 600,000 millones de pesos. O sea, no tenemos problema porque tenemos finanzas sanas”, afirmó.

Desde Palacio Nacional, detalló que algunos países han apoyado a México con alrededor de un millón de dólares a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).