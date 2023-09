AMLO aplaza a marzo de 2024 la entrega del sistema de salud como el de Dinamarca

Estos cambios han afectado la cobertura de servicios sanitarios. Entre 2018 y 2022, 30 millones más de personas padecieron la falta de atención médica, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Es por eso que expertos en la materia y políticos de oposición dudan que en este sexenio se alcance la promesa de renovación del sistema de salud mexicano para que opere como el de Dinamarca, un país reconocido a nivel mundial por contar con un sistema sanitario público de calidad.

Sin embargo, López Obrador responde así a esas críticas: “Va a ser un servicio de primera, aunque los conservadores se burlen y digan que no va a ser como el de Dinamarca. No, no va a ser como el de Dinamarca, porque el de Dinamarca atiende a menos población, porque tiene menos habitantes Dinamarca. Por eso, el nuestro va a ser mejor que el de Dinamarca”.