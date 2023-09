Sobre la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se transparenten las declaraciones patrimoniales de 23 ingenieros militares que estuvieron a cargo de la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció a favor de que se publique la información.

“Mi opinión es que si están solicitando que se den a conocer los bienes de los constructores del aeropuerto, que pertenece al grupo de ingenieros militares, yo pienso que se debería de dar a conocer toda la información aún cuando y estén violando la Constitución”, destacó.

El presidente consideró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no solo no vela por el cumplimiento de la Constitución, sino que son de los principales violadores.

“Son los más tenaces violadores de la Constitución y de las leyes, entonces no dar motivo para que se sientan víctimas y que el conservadurismo tenga elementos para decir ¡qué barbaridad!, se cae en la ilegalidad, no se respeta al poder judicial, no se respeta el Estado de Derecho, no hay que hacer ningún motivo, no testerearlos, para nada no tocarlos ni con el pétalo de una rosa”, dijo.