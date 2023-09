El estudio Reducir el reclutamiento de cárteles es la única forma de disminuir la violencia en México (Reducing cartel recruitment is the only way to lower violence in Mexico) revela que en el país alrededor de 175,000 personas están empleadas por organizaciones criminales.

De ellas, el 17.9% estaría afiliada al Cártel Jalisco Nueva Generación, el 8.9% al Cártel de Sinaloa, el 6.2% a la Nueva Familia Michoacana, el 4.5% al Cártel del Noreste, el 3.5% a la Unión Tepito y el 59% a otras organizaciones.

De acuerdo con el estudio, el primer empleador es Femsa, seguido por Walmart, Manpower, America Movil y los Cárteles.