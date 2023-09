AMLO: sí pedí permiso a indígenas para entregar el bastón de mando a Sheinbaum

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que para entregar a Claudia Sheinbaum el bastón de mando pidió permiso a la comunidad indígena que se lo dio.

"Me fue entregado por una comunidad, no quiero mencionar de qué etnia, de qué cultura. Me fue entregado y pedí la autorización para que ese mismo bastón lo entregara yo a quien ahora dirige nuestro movimiento", indicó.