AMLO: no volaremos por Perú rumbo a Chile para evitar una majadería de Boluarte

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que, para evitar una “majadería” de su homóloga Dina Boluarte, el avión en el que se transportará de Colombia a Chile no pasará por el espacio aéreo de Perú.

“Como no queremos que nos haga una majadería. porque como es público y notorio no tenemos buenas relaciones con el gobierno de Perú, no vamos a solicitar pasar por el espacio aéreo, vamos a dar un rodeo para llegar a Santiago de Chile”, explicó.