AMLO descarta problemas en Morena tras encuesta: "No son ambiciosos vulgares"

Alrededor de las 17:00 horas de este miércoles, la dirigencia nacional de Morena, a cargo de Mario Delgado, informará sobre el resultado de la encuesta y los cuatro ejercicios espejo que se levantaron para definir a su coordinador nacional.

Los 79 días que duró el proceso interno del partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo marcado por señalamientos de “cargadas”, gastos excesivos en eventos y presunto desorden en el levantamiento de la encuesta.

Este mismo miércoles o mañana jueves el presidente López Obrador se reunirá con el ganador de la encuesta para entregarle el bastón de mando.

“Es entregar ese símbolo a quien debe encabezar la transformación, quien debe darle continuidad a lo que es para nosotros esencial, ayudar a los pobres y ayudar a los indígenas, eso nos hace diferentes, la oligarquía no quiere al pueblo, no le tiene amor al pueblo. Los oligarcas son clasistas y racistas. No estoy inventando nada”, explicó.

Al presidente se le preguntó si también se reunirá con los aspirantes que pierdan la encuesta, lo cual confirmó: “Son mis hermanos, ¡cómo no me voy a reunir con ellos! Me reúno con todos”.