El presidente Andrés Manuel López Obrador negó haberse burlado de la desaparición de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco, al responder “no oigo” y después contar un chiste al final de su conferencia matutina de este miércoles.

“¿Ustedes creen que se que si yo escucho que me están preguntando sobre eso no contesto?, pero ¡qué cosa! No escuché, nada, nada, por eso me acordé de ese chiste, porque era puro grito. Entonces lo interpretan como que no quise responder, pero que además me burlé, son unos perversos, malos de malolandia”, señaló López Obrador.